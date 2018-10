Poliitik Yana Toom andis rahvusvahelisele uudistekanalile France24 intervjuu, milles andis mõista, et integratsiooniprobleemid Eestis on eestlaste põhjustatud. Toom ütles saates algatuseks, et Eestis elades on suurepärane olla korraga eestlane ja venelane. "Sa kuulud mõlemasse kultuuriruumi ja tunned end mõlemas riigis nagu kodus. See on hea," ütles Toom. Saatejuht märkis, et Eestis on üheks sageli kõlavaks küsimuseks see, kas ja kui hästi on venekeelne elanikkond ühiskonda integreeritud.

"Ei ole eriti integreeritud. Probleem on selles, et eestlased ei taha venelastega integreeruda. Meil on terve põlvkond eestlasi, kes ei räägi üldse vene keelt. Loomulikult on see nende vaba valik, kuid viimasel ajal on asjad paranemas: eesti koolid on vene keele õpetamisest huvitatud ja vene noored õpivad eesti keelt," rääkis Toom.