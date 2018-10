"Ükskõik, millist edu ma ka ei saavutanud, tundsin ikkagi, et ma pole piisavalt hea. Ma ei väärtustanud end üldse. Ja sellel enesehävituslikul teel ... jõudsin ma kiiresti kriisipunkti," vahendab FemaleFirst.

Moore rääkis Peggy Albrechti nime kandva naiste turvamaja galal, et ta on pikalt vaevelnud alaväärsuse käes.

Demile tundub lausa taevase sekkumisena, et tema teele sattus - ilmselt käis jutt 1980. aastatest - kaks inimest. "Kaks inimest, keda ma peaaegu ei tundnudki, astusid ligi ja asusid mulle toeks ja ulatasid mulle ühe võimaluse. Pigem oli see nagu ultimaatum: et ma pean kohale kobima, kui ma just surnud pole."

Moore'i sõnul muutis see tema elu. "Nad andsid mulle võimaluse mu elu uutesse rööbastesse suunata, enne kui ma jõuan kõik ära hävitada. Nad nägid minus ilmselgelt enamat, kui ma ise nägin. Ja ma olen nii tänulik, sest ilma selle võimaluseta, ilma nende usuta minusse ei seisaks ma täna teie ees."

Näitlejanna tänas uimastisõltuvusest taastuvatele naistele toetavat keskkonda pakkuvat Friendly House'i aasta naise tiitli eest. Demi ütles, et see aitab tal oma väärtust mõista.