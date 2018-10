Eesti filmi- ja teleauhindade jagamisel parimaks lühifilmiks tunnistatud linateos on osalenud rohkem kui 70 rahvusvahelise filmifestivali võistlusprogrammis ning võitnud 11 auhinda, nende seas kriitikute auhind Belgia filmifestivalilt Les Enfants Terribles, parima operaatoritöö auhind Norra ja Rumeenia festivalidelt, parima lühifilmi ja helikujunduse auhind Itaalia festivalilt Dieciminut Film Festival ning parima lühifilmi auhind Argentiinast, Indiast ja Kanada festivalilt Redline International Film Festival. „Jää“ näitamisõiguse on ostnud ka Prantsuse telekanal France 3.

Lühifilmis „Jää“ mängib Mait Malmsten süütunde käes vaevlevat Harrit, kes pole pärast lahutust oma kümneaastase pojaga (Aksel Ojari) piisavalt aega veetnud. Et kaotatud aega tasa teha, viib ta poisi talvisele retkele üle jäise mere. Kuid jääväljal peab Harri, kes on harjunud kõike kontrollima, seisma vastamisi jõududega, mida ta ohjata ei suuda.

Tanno Mee „Heleni sünnipäevas“ kehastab Mari Abel keskealist Helenit, kes pole saanud üle abielu purunemisest. Sünnipäeva puhul veavad sõbrannad ta ööklubisse. Suutmata elule uut võimalust anda, lõpetab Helen õhtu sissetungijana oma endises kodus. Kõrvalosades on Margus Prangel ja Gert Raudsep. Film on osalenud kümnel rahvusvahelisel filmifestivalil ning võitnud kaks auhinda, sealhulgas Riia lühifilmide festivalil parima Balti lühifilmi tiitli.

Publiku ette jõuab ka neli debüütfilmi. Evar Anvelti „Hea karjane“ on üles võetud Liibanonis ja inspireeritud Eesti ratturite röövimisest, kuid vaatleb seda üllatava nurga alt. Filmi peategelane Ibrahim (Said Serhan) on lambakarjus, kelle kohus on oma karja eest võimalikult hästi hoolitseda. Ühel päeval saab ta kõne vennalt, kes räägib talle plaanist, millest Ibrahim midagi kuulda ei taha.

Film „Hea karjane“. (Nafta Films)

Marta Pulga lühifilmis „Omad“ panevad armastatud näitlejad Tiina Tauraite, Rea Lest, Tiit Lilleorg, Sten Karpov ja teised kiirelt ja humoorikalt paika kõik Eesti ühiskonnal südamel olevad delikaatsed teemad.

Tiit Lilleorg (vasakult), Rea Lest, Ruudi Kuusmann, Sten Karpov, Viktor Marvin ja Tiina Tauraite filmis „Omad“. (Kinosaurus Film)

Kaspar Ainelo põhjamaiselt karges filmis „Pööripäev“ juhatab isa (Meelis Rämmeld) ühel sügispäeval oma meheks sirguva poja (Romet Liig) otse eluringi tsentrifuugi keskmesse, kus lõppeb lapsepõlv ja paljastub salapärane tee meheikka.

Meelis Rämmeld ja Romet Liig filmis „Pööripäev“. (Exitfilm)

Rahvusvahelise duo Philip Kaati ja Ali Moniri filmis „Reetur“ mängivad Raimo Pass ja Tiina Mälberg abielupaari, kelle ukse taha ilmub ootamatult võõramaise väljanägemisega abivajaja.