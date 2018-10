Eesti president Kersti Kaljulaid ütles usutluses rahvusvahelisele meediaväljaandele France24, et Danske rahapesus on süüdi nii Eesti kui ka Taani ametnikud, kes ei suutnud omavahel piisavalt hästi koostööd teha.

France24 ajakirjanik Cathrine Nicholson küsis president Kersti Kaljulaidilt nii Eesti ja Venemaa suhete, Eesti digiriigi kontseptsiooni kui ka Eestis toimunud Danske rahapesuskandaali kohta. Kaljulaid rõhutas oma vastustes, et eestlased olid need, kes taanlasi rahapesu eest hoiatasid, kuid seda ei võetud kuulda.

„Seega võttis selle lõpetamine kauem aega, kui oleks pidanud ja seda nii Taani kui ka Eesti ametite poolt. Siin on selgeid vajaka jäämisi kiire koostöö osas ja me peaksime kõik sellest õppima. Ei piisa sellest, et saadad välja kirja. Peab tunnistama, et meid ei võetud tõsiselt,“ rääkis Kaljulaid.

Ühtlasi loodab Kaljulaid, et Danske juhtumit analüüsitakse ja sellest tehakse järeldusi, mille tulemusel on võimalik senisest edukamalt rahapesu vastu võidelda.