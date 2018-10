Senistel andmetel vägistati ohvrit neli tundi. Neiu pöördus järgmisel päeval politseisse. Ta rääkis, et ei suutnud vägistamise ajal end liigutada ega appi karjuda. Viis päeva hiljem vahistati esimene kahtlusalune, kelle DNA jäljed leiti ohvrilt. Nüüdseks on vahi alla võetud kaheksa kahtlusalust. Neist seitse on süürlased vanuses 19–29 aastat ning üks on 25aastane sakslane. Kõik nad on politseile varasemast tuttavad. Uurimine aga jätkub ning juba räägitakse, et vägistajaid võis olla koguni 15.