Kadri Simsonigi ütlust mööda tuleb muudatusi ellu viies leida võimalikult harmooniline tee, mis ei muudaks Euroopa siseturu olukorra keerulisemaks. Euroopa Komisjon tegi ettepaneku lõpetada kellakeeramine juba järgmisel aastal, aga praegune eesistuja Austria leidis, et seda tuleb kaugemale lükata. Siis oleks liikmesriikidel rohkem aega, et korraldada põhjalikke siseriiklikke ja regionaalseid konsultatsioone. Eesistuja ettepanekul võiks kellakeeramise lõpetada alles 2021. aastal.

„Meie meelest on tähtis leida lahendus, mis oleks vastuvõetav enamikule. Näiteks puhtalt ettevõtjate seisukohast vaadates on selge, et neile on kõige tähtsam, et ajavöönd oleks võimalikult ühtne. Soome oli antud muudatuse algataja ja toetab kellakeeramise lõpetamist. Esialgsed konsultatsioonid näitasid seal suuremat tuge sellele, et jätkata vööndi- ehk talveajas,“ ütleb Simson. Ta kohtub Soome kolleegiga uuesti novembris.