„Avaldan siirast kaastunnet hukkunud neiu lähedastele,“ ütles Ida prefektuuri operatiivjuht Sergei Andrejev. „Traagilise liiklusõnnetuse asjaolud ja põhjused selgitab välja kriminaalmenetlus. See aasta on olnud liikluses mullusega võrreldes raske ja palun kõigil liiklejatel olla tähelepanelik. Enne manöövrit tuleb mitu korda veenduda, et see on turvaline, seda eriti pimedal ja sademeterohkel ajal nagu praegu. Kõige keerulisem aeg liikluses jõuab kohe kätte ja vaja on igaühe panust, et meie teedel oleks turvaline,“ lausus Andrejev.