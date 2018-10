GALERII | Peeter Volkonski ema Helvi Jürisson esitles uut raamatut

Kirjanik Helvi Jürisson (90) esitles 10. oktoobril oma raamatut "Mida tähed räägivad". Fotograaf Erki Pärnaku püüdis kaamerasilmaga kinni erilise hetke, kus vürst Volkonski oma emaga lähedast momenti jagab.

HARULDANE JÄÄDVUSTUS: Peeter Volkonski oma ema Helvi Jürissoniga. (Erki Pärnaku)

FOTOVAATLUS | Vee vägi Eestimaa hüdroelektrijaamades

Sindi hüdroelektrijaam. (Tiina Kõrtsini)

Fotograaf Tiina Kõrtsini on alati suhtunud imetlusega vee vägevusse – kuidas kaunist vulisevast ojast saab viimaks energia raske töö tegemiseks. Seetõttu võttis ta ette Eesti hüdroelektrijaamade tuuri, valides fotodele jäädvustamiseks välja kuus märga rajatist. Esimesed hüdroelektrijaamad kerkisid Eestisse 19. sajandi lõpul. Mõne aasta taguse seisuga oli Eesti elektrivõrkudesse ühendatud üle 40 hüdroelektrijaama.

Sel kuul sündis ka sünge fotosessioon kirjanikuproua Kati Saara Vatmannist.

(Erki Pärnaku)

VIDEO JA GALERII | Vaata, kuidas elab kana enne kui ta sinu toidulauale jõuab

Talleggi Kumna broilerifarm (Robin Roots)

HKScan Estonia linnukasvatusdivisjon tutvustas Talleggi lindude elutingimusi ja heaolu. Lihaks kasvatatavaid kanu ehk broilereid ei hoita mitmekesi puurides, vaid hoopis allapanul suurtes majades. Seal saavad nad vabalt ringi siblida, teiste lindudega sotsialiseeruda ja tiibu sirutada ning neil on pidevalt kättesaadav täisväärtuslik sööt koos värske joogiveega.

GALERII | Vaata, kes tulid Eesti-Soome jalkamängule kaasa elama!

(Robin Roots)

Eesti jalgpallikoondis võõrustas 12. oktoobril Lillekülas UEFA Rahvuste liiga raames Soome koondist.

Rednar Annus: „Minu vanuses peab juba nodi olema, muidu pole sa miski mees.“

Näitleja Rednar Annus (Martin Ahven)

Rednar Annus (48) on näitleja, kellele meeldib vabadus – juba 18 aastat on ta vabakutseline näitleja. Ta ütleb otse: „Ma pole harjunud kellast kellani tööl käima.“ Rednari suur kirg on improteater, mida ta oma jüngritest sõpruskonnaga entusiastlikult veab, kuid mille kandepind Eestis on veel habras.

Ometi loodab Rednar, et ühel heal päeval võetakse ka improteatri metoodika ja alused lavakunstikooli õppekavva. Rednar ütleb, et ta on skeptik. Kaks korda elu ja surma piiril vaakunud Rednar ei usu kaitseinglitesse ja seda, et ta peaks eluga pääsemise puhul kedagi tänama.

GALERII | Eesti mängijate valusad kokkupõrked mängus ungarlastega

KOKKUPÕRGE: Siim Luts ja Joonas Tamm väänlesid valust pallimurul. (Martin Ahven)

Eesti jalgpallikoondis tegi 15. oktoobri õhtul kodusel Lilleküla staadionil võitlusliku 3:3 viigi Ungari koondisega.Lisaks väravatele nägi kohtumises ka palju kokkupõrkeid. Üks neist tegi mängukõlbmatuks näiteks meie esiväravavahi Mihkel Aksalu, kes pärast kokkupõrget Dominik Nagyga polnud enam suuteline jätkama. Lisaks põrkusid teisel poolajal omavahel kokku Siim Luts ja Joonas Tamm.

VIDEOINTERVJUU | Karisma ja Kilgas: olime mõlemad abielus, kui me suhe algas

"Hommikusöök staariga" külalised Katrin Karisma ja Tõnu Kilgas. (Tiina Kõrtsini)

„Meil oli kirg! See on kõige tähtsam,“ analüüsivad näitlejad Tõnu Kilgas (64) ja Katrin Karisma (71) oma kunagist paarisuhet. Kirglik suhe läks kuus aastat hiljem pauguga lõhki, ent erimeelsused on jäänud minevikku. „Mina olen õnnelik, kui tema on õnnelik,“ kinnitab Katrin. Omal ajal mängisid Vanalinnastuudios „Hotell Californiat“ eksabikaasad Ita Ever ja Eino Baskin. Nüüd võttis sama lavastuse ette Komöödiateater ning laval kohtuvad endised kallimad Katrin Karisma ja Tõnu Kilgas.

GALERII | Remondis olev laulukaar näeb välja kui luukere

(Martin Ahven)

Tallinna lauluväljakul algasid juba septembris laulukaare renoveerimistööd, mille käigus vahetatakse välja puitlaudis ja katteplekk ning korrastatakse laululava fassaadid. Ilma laudise ja katteplekita laulukaar paistis oktoobri alguses möödujatele kui luukere. Tallinna linna ja kultuuriministeeriumi koostöös võrdselt rahastatavate tööde lepinguline maksumus on 638 000 eurot. Tööd peavad olema lõpetatud 15. märtsiks 2019.

GALERII | Tallinna lauluväljakul algas maagiline Kolmanda Silma Festival

Kolmanda Silma festival (Martin Ahven)

Möödunud nädalavahetusel peeti Tallinna lauluväljakul Kolmanda Silma festivali, mis tõi kokku kõiksugu kristallihaldjad, posijad ja väenaised ning -mehed. Fotol käib usin tervendamine.

Kalev/Cramol esimesed triibulised käes. Kas meeskonna eesliini ootab mõni muutus?

(Martin Ahven)

BC Kalev/Cramo korvpallimeeskond on hooaja alguse hurraa-etapilt jõudnud karmi argipäeva. Kontrollmängudes võitmatuks jäänud ja ka põhihooaega lennukalt alustanud Kalev jäi viimati koduliigas hätta Kalev/TLÜga - ehkki mäng võideti - ja 27. oktoobril Ühisliigas selgelt 102:113 alla Saraatovi Avtodorile.

ÕHTULEHT SOOMES | Vaata galeriid ja videot Patuse Poole viimasest kontserdist!

Patuse Poole viimane esinemine Soomes (Robin Roots)

17. oktoobril andis Patune Pool oma viimase kontserdi Soomes. Mõned kuud tagasi lahkuminekust teatanud bändi oli kuulama tulnud veidi alla paarisaja inimese, kes ei pidanud paljuks keset nädalat peoriided selga panna ning endast väike saatan välja lasta. Pidu toimus klubis E93, mis on justkui kohalik ja pisem versioon Amigost. Klubis toimub korra kuus üks Eesti bändiga pidu ja nii juba aasta aega. Eelmisel korral esines seal näiteks 5MIINUST. „Kui te oleksite siis siia tulnud, poleks me teid võib-olla saanud sissegi lasta,” rääkis piletimüügi eest vastutav mees, et klubi oli puupüsti rahvast täis.