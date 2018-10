Laupäeval kell 5.28 teatati, et Valgas Tööstuse tänaval on kortermaja koridoris suits. Selgus, et ühes korteris on süttinud tulekahju ning paraku kaotas üks inimene seal enda elu.

Kohale saabunud politseipatrull alustas hoonest elanike evakueerimist. Päästjad selgitasid, et kolmanda korruse ühetoalises korteris põleb tugitool. Põlengu kuumusest olid toas lõhkenud mõned deodorandipudelid ning toimunud põlengugaaside järsk süttimine, mis oli lahti paisanud korteri ukse.

Päästjad leidsid diivanilt vanema naisterahva, kes ruumidest välja toodi ja kiirabile üle anti. Kahjuks suri naine saadud vigastustesse päeval haiglas.