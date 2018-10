Ansamblil Traffic ilmus uus singel "Ei anna alla", mille autoriteks on Stig Rästa, Karl-­Ander Reismann ning Joosep Eendra.

"Romantikutena andsime koostöös hea sõbra Stigi ja noorte andekate laulukirjutajate Karl-­Anderi ja Joosepiga välja loo, mis räägib meid kõiki igapäevaselt üht või teist pidi puudutavast teemast – armastusest," avaldab bändi laulja Silver Laas.

"Nagu pealkiri ütleb, on tegu sellist rõõmsat, võiduka lõpuni mineku emotsooni edasiandva looga. Tõelises armastuses hoitakse ka peale kõiki järsku kapist ilmunud luukeresid ikka kokku. Sellest räägib ilmekalt ka "Ei anna alla," ütleb Laas. "Lisaks ületasime ka mitme viimase aasta verstaposti ehk tegemist on meie sel aastal juba teise singliga. Hea meel, et saame uut lugu nüüd kõigiga jagada!"

""Ei anna alla" on sobilik jätk eelmisele singlile "Vead", kus nimitegelane algul veidi segaduses on, ent mõistab, et hea asja nimel tuleb pingutada. Alati," sõnas Stig Rästa. "Ka seda lugu meisterdasime pikalt ja pingutasime kõvasti, et fännidele mitte pettumust valmistada."