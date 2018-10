Läti tarbijakaitseamet trahvis Rimit jaanuarist maini korraldatud kleepsukampaania eest. Trahvisummaks määrati 20 000 eurot.

Kampaania käigus, mis kestis 16. jaanuarist kuni 15. maini, paluti ostjatel koguda kleebiseid, mille abil sai soetada 62% soodsamate hindadega Boschi erinevaid kaubaartikleid, vahendas LETA.

Paraku selgus, et Rimi kampaania osana müüdavate toodete hinnad olid samad või isegi kõrgemad kui teiste jaemüüjate juures pakutavad täishinnaga kaubad.

Kuigi Rimi Läti esindajad väitsid, et kleebisekampaanias müüdavad Boschi tooted ei olnud täpselt samad, otsustas tarbijakaitseamet, et kasutatud on ostjaid eksitavaid ebaausaid kaubandusvõtteid.