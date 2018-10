"Võitmatute mängude alguses sain tänavu koos Sussexi hertsog Harryga Eesti veteranidele õnne soovida. Seda ilusam on olnud uudiseid lugeda. Ergo Mets, Ott Jõesaar, Rene Hinrikus, võrkpallurid, võimas!" kirjutab president Kersti Kaljulaid oma Facebooki lehel.

Kersti Kaljulaid külastas Sydneyt, et seal kaasa elada vigastatud Eesti sõduritele, kes end prints Harry ellukutsutud Võitmatute Mängudel proovile panid.

“Olen väga uhke, et Eestil on Võitmatute Mängudel osalemas nii tugev, optimistlik ja teotahteline meeskond, kes on oma vigastuste kiuste teinud palju tööd, et taas oma riiki esindada. Loodan, et kõik tunnevad võistlemisest rõõmu vaatamata saavutatud kohale, kuid loomulikult hoian meie osalejatele pöialt, et nad saaksid ka medaleid,“ ütles president pärast mängude avatseremooniat.

Võitmatute Mängud (Invictus Games) on Ühendkuningriigi prints Harry poolt 2014. aastal ellu kutsutud suurüritus, kus osalevad vigastatud kaitseväelased ning need on mõeldud oma kodumaa nimel võidelnud sõdurite võitlusvaimu säilitamiseks. Sel aastal esindab Eestit 15-liikmeline kaitseväe veteranide võistkond. Eesti veteranid on osalenud mängudel alates nende loomisest 2014. aastal. Eelmise aasta Kanada mängudel võitsid eestlased kokku 8 medalit. Kokku osaleb Sydneys üle 500 võistleja 18 erinevast riigist 11 erineval alal.