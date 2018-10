Laura Põldvere esines eelmisel nädalal nii Lõuna-Liibanonis teenivatele Eesti rahuvalvajatele kui ka kohalikele koolilastele ning käis Iisraeli-Liibanoni kontrolljoonel rahuvalvajate tööga tutvumas ja kohtus Eesti aukonsuliga Liibanonis.

„Vastuvõtt oli meie omade poolt nii soe ja lahe. Saime tohutu elamuse osaliseks, oleme kõik väga-väga tänulikud,“ ütles Põldvere. „Reis oli silmiavav kogemus, mis annab aimdust hoopis teistsugusest maailmast, sõjaväebaasis elamine, Süüria põgenikud, Blue line ehk Iisraeli ja Liibanoni vahel olev ala, mis võib iga hetk lahvatada uue sõja alguspunktiks. See kõik tuletab meelde, et elu Eestis on võrratu,“ lisas Laura.

Mitmepäevase visiidi sisse mahtus kontsert kohalikele koolilastele Ain Ebeli külas Püha Joosepi koolis, sinisel joonel asuva baasi 6-50 külastamine, UNIFILi peakorteri ja Tüürose vanalinna külastus. Külastuse kõrghetk oli baasi sõdurite jaoks reedel toimunud kontsert Iiri-Soome pataljonile, mis võeti väga hästi vastu. Kontserdil esinesid lisaks Laurale Soome ja Iiri kaitseväelasest koosnevad bändid, Laura esitas ka koos iiri ansambliga kuulsa iirlaste folklaulu „Fisherman Blues“.