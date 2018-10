Kui "The Cosby Show'" täht Lisa Bonet 1988. aastal muusikaajakirjas Rolling Stone ihualasti poseeris, peeti fotot nii riivatuks, et aktikaadrid ilmusid vaid ajakirja sees, mitte kaanel. Nüüd, 30 aastat hiljem, kordab Bonet' julgustükki tema ja rokkar Lenny Kravitzi tütar Zoë Kravitz.

Sedapuhku julgeb Rolling Stone avaldada noore näitlejatari aktifoto lausa kaanel.

Zoë Kravitz (29) seletab, et ema aktifoto on talle alati meeletult meeldinud ning poseerides mõtles ta just emale. Tema sõnul oli Lisa Bonet mõnevõrra pettunud, et Rolling Stone ei kasutanud kaanel tema alastifotot.

"Pildistamine polnudki mulle nii tähtis kui see, et tegin midagi sellist, mida mu ema kavatses teha," seletas Zoë Daily Maili teatel.

Zoë vanemad olid abielus aastatel 1987-1993. Nüüdsel ajal on Bonet (50) abielus "Troonide mängu" näitleja Jason Momoaga (39). Neil on kaks kooliealist last.