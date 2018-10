PÄEVAHOROSKOOP: neljapäev, 1. november 

Palju õnne, Skorpion! Uus aasta annab küllaga uusi võimalusi, ent samas on väga tähtis, et vanad asjad lõplikult klaaritud saaksid. Kui sul on kunagi suhted lõpetamata jäänud, siis nüüd tuleb pilk minevikku pöörata ning poolikud asjad lõpule viia. Sel juhul on võimalik saavutada hingerahu ning anda võimalus uutel inimestel su ellu tulla.