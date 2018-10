Jutte on mitmekesistel teemadel, võimalik, et saad koostööpakkumisi. Ära seda liiga tõsiselt võta, need ei pruugi pikemas perspektiivis kuhugi välja viia.

Saad tegeleda just nende asjadega, mis sulle huvi pakuvad. Leiad positiivset suhteis ja koduses elus. Teiste abi sa ei vaja, suudad ise elu enda jaoks huvitavaks teha.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Oled olukorras, mis sind üksjagu ärritab, aga pead end tagasi hoidma – ei ole tark oma arvamust väga otse välja pahvatada. Mõtle parem, kuidas asjaolusid vaiksel viisi mõjutada.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Vahetevahel tundub sulle, et oled keerulises olukorras ja kipud torisema. Täna märkad, et su ümber on inimesi, kellel on veel sada korda keerukam elu.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Mõtle hästi, kuidas oma energiat kasutada. Sul on piisavalt jõudu, et lõhkuda ja lammutada, aga märksa parem oleks, kui suudaksid selle suunata hoopis millegi uue ehitamisse.

Neitsi

23. august – 22. september

Päev sobib teadmiste omandamiseks, nii et kui sul on võimalik osa võtta koolitusest või kuulata loengut sulle huvitaval teemal, siis tee seda, saad ka hea emotsiooni.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Veenus tagurdab sinu märki, tuues uuesti päevakorrale need teemad, mis paari nädala eest lahendamata jäid. Suhetes võib esineda ebakõlasid.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Soovil kedagi omada võib ju armastusega seos olla, samas peaks õige armastus olema eeskätt teisest hoolimine ja tema respekteerimine. Anna kallile inimesele võimalus olla see, kes ta on.

Ambur

22. november – 21. detsember

Merkuuri jõudmine Amburi märki muudab sind teadmishimuliseks ja liikuvaks. Püüdled kõrgete ideaalide poole, üritad kuulutada oma tõde ning püüad õigluse eest seista.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Otsi uusi võimalusi. Kui avastad, et mõtted on kuidagi iseenesest minevikule libisenud, suuna need olevikule ja tulevikule.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Sul on raske aru saada, et teised inimesed võivad mõelda hoopis teistmoodi kui sina. Miski, mis on sulle ehk ainult mäng, võib kellelegi teisele olla eluküsimus.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Kui tempo läheb kiireks, kipud närviliseks muutuma. Võimalik, et miski segab sind, kui kuhugi teel oled, seega on oht hilineda. Varu aega ja ole ettevaatlik, eriti kui pead autorooli keerama.

Sünnipäevalapsele