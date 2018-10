Siseringis on sosistatud, et tavainimestel olevat viit sportlast keerulisem järjestada kui iga päev nimetatud valdkonnas tegutsevatel proffidel. Mina küll tugitoolisportlaste võimeid nii madalalt ei hinda, ehkki olen hiilgavalt kursis, et nende seas leidub ka haugi mäluga elukunstnikke, kellel ununeb iga supersoorituski juba kuue sekundi möödudes.

Eesti aasta nais- ja meessportlase valimine tekitab pahatihti kirgedemöllu. Pärast tulemuste selgumist on ikka keegi kas otse või läbi lillede mõista andnud, et lõpplahendus polnud õiglane. Kui olemasolevat reglementi ei muudeta, kuuleme tänavugi pettumusnoote.

Tänavu on mõnusalt kõditav konkurents õrnema soo esindajate hulgas. Tundub, et epeevehkleja Katrina Lehis on rivaalidest siiski sammukese eespool – ta triumfeeris EMil ja tuli MMil seitsmendaks. Vingelt on arenenud tennisist Anett Kontaveit, kes on isegi esikümnemängijatele säru teinud. Olümpiamängudel lõhkas üllatuspommi kiiruisutaja Saskia Alusalu, lõpetades oma etteaste neljandana. Küllap on paljudele oluline sündmus Kelly Sildaru naasmine tippsporti ja medalite noppimine juunioride MMilt.

Meeste arvestuses käib samuti tugev esikohamadin. Mullu jõuti mängureeglites ühe tähtsa kompromissini: autorallisõitja Ott Tänakut tohib esimeseks hääletada nii aasta meessportlase kui ka võistkonna kategoorias. Ütlen julgelt, et möödunud aastal sai ta parima meessportlase karika väikse avansina. Ka mina asetasin ta pingereas esimeseks. Talupojatarkusele toetudes võib eeldada, et tänavu tagaks talle kullakarva Kristjani MM-kuld. Pärast Kataloonia rallit säilis selle jahtimiseks vähemalt teoreetiline võimalus.

Kahju, et MMi edukalt alustanud maadleja Heiki Nabi esikohakonkurentsist välja langes. Jääme huviga ootama, kui kõrgelt hinnatakse odaviskaja Magnus Kirdi suurepärast hooaega, mis tipnes pronksmedali võitmisega EMil ja Teemantliiga teise kohaga.