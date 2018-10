Päikeseline oktoobrikuu päev, ühe vana, Munalaskme külas asuva talumaja hoov on täis võttemeeskonna liikmeid. Hoovil käib ringi näljane kohalik kass, keda meeskonna lahke südamega naised võileibadega toidavad. Kuskil vana kapi taga puhkab liikumatult üks kilpkonn. Kuidas ta sinna sai, kelle lemmikloom ta on ning kas troopikast pärit elukal üldse eluvaim veel see on, on teadmata. Talumaja pimedas köögis filmitakse sel aastal 25. sünnipäeva tähistava "Õnne 13" tuleva osa stseeni, milles löövad kaasa Raivo E. Tamm ning Egon Nuter.

Tamme kehastatud Allan on läinud külla Nuteri kehastatud Jürkale, et veenda teda oma Läti piirikaubandusäriga liitumises. Pime ja kitsas köök on peale näitlejate täidetud kaamerameeste, helimehe ning produtsendiga. Üsna lühikese stseeni filmimine võtab aga aega kolm tundi. Õhtulehe reporter ühes fotograafiga ning Delfi ekipaažiga istub kolm tundi talu ukse taga, sest kööki toimuvat vaatama lihtsalt ei mahu. Õnneks oli ilus ja päikeseline ilm, niiet oli mõnus värskes õhus, linnast eemal, veidikene akusid laadida.