“Mingid inimesed arvavad, et juba üle kümne aasta oleme teinud seda seriaali. Kui ma olen öelnud, mis see aastaarv tegelikult on, siis ikkagi ehmatatakse ära, et kas tõesti, ega ma ometi nalja tee?! Aga nii ta on tõesti jah,” muheleb Tamm, lisades, et igapäevaselt ta ise sellistele asjadele ei mõtle.

“Õnne 13” üht meeldejäävaimat tegelast, Allan Petersoni on näitleja Raivo E. Tamm kehastanud seriaali esimesest osast saadik. Tänavu tähistab seriaal 25. sünnipäeva, seega on Allani tegelaskuju Tamme elus olnud veerandsada aastat. “Ega ma ise sellele väga ei mõtle. Aeg-ajalt, kui see kuskil jutuks tuleb, siis ajab inimesi naerma, sest tegelikult väga paljud ei teadvusta endale, et see nii kaua on kestnud,” nendib ta.

25 aasta jooksul on “Õnne 13” olnud mitut nägu. Sarja on selle aja jooksul kirjutanud viis erinevat stsenaristi: Astrid Reinla aastatel 1993-1994, Kati Murutar aastatel 1995-1996, Teet Kallas aastatel 1996-2011 ning 2012, Urmas Lennuk aastatel 2011, 2013-2014 ning Andra Teede aastatel 2014-2018.

Igal stsenaristil on muidugi ka oma käekiri ning nii sarja sündmused kui ka Õnne tänaval elanud karakterid on olnud erinevatel perioodidel erinevate iseärasustega.

“Tõepoolest, jah. Kui siin on olnud juttu, et Allan on palju muutunud, siis eks ta sellepärast ongi palju muutunud, et erinevad stsenaristid on olnud,” nõustub Tamm. “Ikkagi meesstsenarist kirjutab teistmoodi, kui naisstsenarist. Tegelikult ma mäletan, kui Murutar kirjutas, siis toodi hästi palju uusi naistegelasi ja väikseid lapsi sisse. Siis muutus see Allan selliseks natukene liiga toredaks ja uhkeks meheks. Hiljem, kui Teet Kallas tuli, siis tema ütles, et ta ei oska selle naiste- ja lastekarjaga midagi peale hakata. Tasapisi see Allan läks vanasse rööpasse siis tagasi. Tegelikult oli ta Astrid Reinlal juba päris selline otu kirjutatud. Murutar hakkas temast natukene kihvtimat meest välja voolima.”

Tamme sõnul on tal olnud huvitav jälgida, kuidas erinevad stsenaristid Allanile lähenevad, kuid etteheiteid pole tal oma rolli suhtes olnud. “Mina näitlejana läksin lihtsalt kaasa, ei hakanud nõudma, et ei, ma nii ei taha või nii ei tee. Ma olen selles suhtes ikkagi püüdnud paindlik olla. See, mis ette on antud, see ära mängida,” sõnab ta.

Uurides, kas Tammel on ka oma “lemmik-Allan”, ehk millise stsenaristi käsitlus Allanist talle enim meeldib, vastab ta: “Tegelikult see Astrid Reinla periood oli. Mul oli ka olemas üks protüüp, keda ma silmas pidasin, kui lugesin neid osi ja see ajas mind naerma ning mul tuli kohe üks inimene silme ette, keda ma üritasin järgi teha, ta pika peale oli mul natukene ära nivelleerunud (ühtlustunud - toim.). Ta ei ole enam päris see, mis esimesel hooajal. Aga tegelikult praegugi filmides saame me teistega korralikult naeru pugistada. Seda totrust ikka jagub tänu meie ühiskonnale ja kõigele,” ütleb ta.

Raivo E. Tamm mängib Allanit nii kaua, kuniks sarja jätkub

25 aasta jooksul on “Õnnes” kaasa löönud mitmeid Eesti näitlejaid. Õigemini võiks küsida, milline Eesti näitleja ei oleks rolli selles seriaalis teinud. Niivõrd kaua kestva sarja puhul on paratamatu ka see, et osad näitlejad, kes Õnne tänava lugudes kord kaasa lõid, on nüüdseks manalateele läinud. Tamm nendib, et on mitmeidki näitlejaid, kes kunagi sarjas kaasa lõid ning kellest ta puudust tunneb.

“Kõige enam igatsen ma ikkagi vanameistreid, kes sarja algusaegadel kaasa lõid. Kaljo Kiisk, Lembit Ulfsak. Tagant järgi olen mõelnud, et nendega on olnud ikka suur au koos töötada,” nendib ta.

Veerandsada aastat on nüüd lihtsatest Eesti inimestest ja nende igapäevamuredest meie ühiskonnas “Õnne 13” pajatanud. Vaatajate huvi seriaali vastu ei paista vaibuvat, siiani jälgib laupäevaõhtuti kell 20:30 seriaali ligi 100 000 televaatajat. Aja jooksul on sari muutunud kaasaegsemaks, selle pildikeel on muutunud tänapäevalikumaks ning filmilikumaks ning muidugi ka teemad vastavad ühiskonnas päevakorras olevatele muredele ja rõõmudele. Allani tegevus sarjas on siiani suuresti seotud piirikaubandusega ning vaimustus Lätist odava alkoholi ja muugi kraami vedamise osas ei ole Tamme karakteril vaibunud.