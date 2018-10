Kui pool sajandit tagasi oli Eesti linnakodu keskpunkte söögituba, mis oli elutoast ja köögist eraldatud, siis tänaste kodude ruumiplaneering sulatab kõik kolm ühte. Kuidas teha nii, et ühendatud eluruumist ei saaks üks suur köök, mille nurgas asuvad telekas ja diivan?

Söögilaua ja toolide komplekte on saadaval tuhandeid. Oma lemmiku leiab nii see, kes eelistab puitmaterjali, kui ka see, keda paelub metall, nahk või naha imitatsioon. Kui aastakümneid tagasi nägid kodud kauplustes oleva vähese valiku tõttu pigem sarnased välja, siis täna võib mure osutuda vastupidiseks, kuna valikute rohkuses teeb pildi kirjuks. Millest ikkagi kodu sisustamisel lähtuda?

Funktsionaalsus ja stiil käsikäes

Kuna enamus elupindu on tänapäeval kavandatud selliselt, et köök ja elutuba asuvad ühes ruumis, ei tähista mõiste köögilaud enam niivõrd väikest neljakohalist lauda kuivõrd suuremat sorti söögilauda, mis peab lisaks oma pereliikmetele vajadusel mahutama ka külalised. Et laua kasutajate hulk on selle võrra suurem, peaks enamasti köögi ja elutoa vahelisele alale paigutatud köögilaud ja selle juurde valitud toolid olema samaaegselt nii praktiline kui ka väljapeetud kooslus.

Ruumiplaneerimise seisukohalt seisneb väljakutse peamiselt selles, kuidas söögi- ja elutoa mööbel klappima saada nii, et see samal ajal ka ruumi liigendaks.

Kergeim tee on valida terviklik komplekt, kuhu kuuluvad omavahel sobituvad köögilaud, söögitoa toolid kui ka diivani- või abilaud diivani juures. Nii jääb ära üleliigne mure, kas väljavalitud lauad ja toolid ikka omavahel klapivad. Samuti säästab sel moel aega, kuna komplekti saab soetada ühelt müüjalt.

Sari BERGEN

Liigendamise võlud

Põnevust ja omanäolisust saab aga lisada, kui valida köögilaud ning selle juurde sobituvad söögitoa toolid erinevatest komplektidest.

Tõsi, väljakutseks võib osutuda küsimus stiilist. Kuid muretseda ei maksa – siin aitavad enamasti nõu ja jõuga sõbralikud teenindajad kauplustes või e-poe vaade, kus iga laua juures on juba näha ka toolid, mis valituga sobida võiksid, ja vastupidi.

Pane tänapäevane rikkalik valik enese kasuks tööle ning moodusta ühes ruumis just mööblitükkide kaudu kolm erineva funktsiooniga ala – köök, kus tehakse ettevalmistused, söögitoa ala, kus suure laua taga sõprade ja perega toiduelamust nautida, ning elutoa piirkond, kus juba mõnusalt kohvitassi abilauale toetades diivanil puhata.

Sari TURIN

Loe lähemalt, kuidas valida söögitoamööblit ning lase fantaasial lennata. Pane näpunäited kõrva taha ja tutvu valikuga Home4you e-poes. Transport on üle kogu Eesti tasuta – sõltumata toote mõõtudest, kaalust ja hinnast.