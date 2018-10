Rakvere haigla patsient sai ebameeldiva kogemuse osaliseks, kui arst tal uuringute tegemise asemel karmil häälel kabinetist lahkuda käskis ning uue arsti leida soovitas. Haigla kinnitab, et see ei ole kindlasti asjakohane lahendus kliendisuhte katkestamiseks või lõpetamiseks. Liisa (nimi muudetud) läks reede hommikul kell kaheksa Rakvere haiglasse günekoloogi vastuvõtule. Liisa sõnul on ta alati Rakvere haigla teeninduse ja ka arstiga rahul olnud, kuid viimasel vastuvõtul see muutus. "Läksin arsti vastuvõttule heatujuliselt, tagasi tulin äranutetud silmadega ja šokis," ütleb Liisa. Kabinetti kutsutud patsient hakkas harjumuspäraselt jalanõusid ära võtma, kui arst käratas, et ärgu võtku jalatseid jalast, vaid käigu enne uuringule minekut tualetis ära. Liisa vastus, et tuli sealt viis minutit tagasi arsti ei rahuldanud ning ta kordas käsklust. Naise sõnul karjus arst nii, et seda võis kuulda poole haigla koridori peale. "Ta ütles, et ma võtaks oma asjad ja ta ei kavatse mulle mingeid uuringuid tegema hakata," meenutab Liisa.

Liisa on enda sõnul tugeva närvisüsteemiga inimene, kuid selline karjumine ehmatas ning ta hakkas nutma. "Arst nägi seda ja läks veel rohkem närvi ja käratas: ”Mine võta kohe enda asjad ja kasi minema siit, ja et sa siia enam tagasi ei tuleks! Otsi endale uus arst!”," vahendab Liisa meediku sõnu ja lisab, et analüüsi vastused, mis arst talle andma pidi, jäid samuti saamata.

Liisa sõnul sekkus konflikti ka üks haigla töötaja, kes küsis arstilt, miks ja mis õigusega ta patsiendiga niimoodi käitub. Doktor Karlis viskas välja ka sekkunud kolleegi, öeldes, et ei hakka midagi selgitama ja saatis nad kuradile. Juhtunust šokeeritud Liisa pöördus haigla juhi Ain Suurkaevu poole, et küsida, mida tema kogu olukorrast arvab ja kuidas saab patsient arsti käitumise kohta tagasisidet anda. "Vastu vaatas mulle ükskõikne pilk. Küsides, ise nuttes ja šokis, kuhu saaksin tagasisidet anda arsti käitumise kohta või kuhu peaksin pöörduma, vastas Rakvere haigla juht, et üleval koridoris on tagasiside ankeet, mis tuleb ära täita. Paber jõuab haigla peaarstini ja pretensioonile vastatakse e-maili teel. Küsisin, kas tema arvates on see okei, kui arst patsiendi välja viskab. Vaikus," räägib Liisa. Liisa täitis tagasiside ankeedi ära ning ootab nüüd haigla vastust. "Ehk keegi suudab mulle lõpuks analüüsi vastused öelda, kui arst seda ei suvatsenud teha," loodab ta. Rakvere haigla juhatuse esimees Ain Suurkaev kinnitab, et patsiendi pöördumine on jõudnud nendeni nii suusõnaliselt kui kirjalikult. "Haigla menetleb pöördumist vastavalt kehtivatele reeglitele ning annab patsiendile vastuse. Patsiendiga vastuvõtu lõpetamine ei tohiks kindlasti tipneda kabinetist välja viskamisega või muu sarnase tegevusega ja see ei ole kindlasti asjakohane lahendus kliendisuhte katkestamiseks või lõpetamiseks," ütleb Suurkaev.