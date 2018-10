31. oktoobri õhtul eeskätt Põhja-Ameerikas peetav Halloween ehk All Hallows’ Eve ehk kõigi pühakute õhtu on arvatavalt paganlike juurtega suvelõpupüha, mida keldid pidasid surnute jumala auks. Ehkki keldi traditsioonis oli see püha pühendatud kurjadele hingedele, pole ilmselt väga suur patt tõmmata paralleel meie 2. novembri hingedepäevaga – mil meenutatakse kõiki meie seast lahkunuid, aga eeskätt häid hingi.

Iiri rahvajutu järgi pidi ihnuskoi Jack kolistama mööda ilma ringi kaalikast või naerist õnnestatud laternaga, mille sees valgustuseks hõõguvad söed. Wikipedia kirjutab, et legendist inspiratsiooni saanud iirlased ja šotlased hakkasid õõnestatud ja kurjanäoliseks lõigatud juurviljast laternaga pimedal ajal Jacki ja teisi kurje vaime oma kodudest eemale peletama.

Muide: neid laternaid tehti lisaks kaalikale ja naerile ka peedist või kartulist, sest Euroopas vanasti kõrvitsat ei kasvatatud. Oleks Õhtuleht seda varem teadnud, siis sündinuks meie valmistatud latern hoopis teisest toorainest!