ÕL ARHIIVIST | VÕRUS KADUNUKS JÄÄNUD MARKKUSE EMA: olen nüüd niipalju rahulikum, et mõistan – ma ei saa enam midagi teha

Kolme aasta eest kogunesid sajad Markkuse sõbrad, koolikaaslased ja kontvõõrad, politseinikud ja vabatahtlikud otsijad Võrru, et leida 23. oktoobri õhtul kadunuks jäänud jalgpallipoissi. Alkoholi tarvitanud noormees sattus ühe turvakaamera vaatevälja veel ka siis, kui kellaosutid olid tiksunud üle kesköö. Sestpeale pole aga temast enam midagi teada. Toona 17aastase poisi ema ütleb, et pigem oleks tal kergem taluda seda, kui poja surnukeha leitaks. Aastaid ja aastaid kestev teadmatust on talumatu.