ÕL ARHIIVIST | VIDEOINTERVJUU | Karisma ja Kilgas: olime mõlemad abielus, kui me suhe algas

„Meil oli kirg! See on kõige tähtsam,“ analüüsivad näitlejad Tõnu Kilgas (64) ja Katrin Karisma (71) oma kunagist paarisuhet. Kirglik suhe läks kuus aastat hiljem pauguga lõhki, ent erimeelsused on jäänud minevikku. „Mina olen õnnelik, kui tema on õnnelik,“ kinnitab Katrin.

Omal ajal mängisid Vanalinnastuudios „Hotell Californiat“ eksabikaasad Ita Ever ja Eino Baskin. Nüüd võttis sama lavastuse ette Komöödiateater ning laval kohtuvad endised kallimad Katrin Karisma ja Tõnu Kilgas. „Hotell California“ esietendub 26. oktoobril.

Kas te saite lavastusse pikkida ka seda, mida te oma elus olete läbi teinud? Te olite kaua koos, aga ma ei usu, et see oli normaalne suhe.

Katrin Karisma: Miks?

Tõnu Kilgas: See oli väga normaalne, aga lühikest aega.

K: Kuus aastat on lühike aeg?

Milline osa sellest oli hea, siis läks natuke halvemaks ja siis oli täitsa väljakannatamatu?

K: Ma pole analüüsinud seda, aga me käisime 90ndate algusest kümme aastat Ameerikas kontserte andmas ja lendasime läbi terve Ameerika, sest eestlased olid igal pool laiali. See oli väga äge aeg. Seal oli kõike. Ja me reisisime koos.