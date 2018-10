„Arstid mulle lootust ei andnud. Küsisin otse, kaua mul veel elada võiks olla, ja sain vastuseks, et minu tervisenäitajaid ja seisundit arvestades mitte üle poole aasta,“ räägib Ülo, keda on elu jooksul tabanud üks tervisehäda teise järel. Kümmekond aastat tagasi palusid arstid haiglasse tulla Ülo tütardel, et nad saaks insuldi saanud isaga viimast korda hüvasti jätta. Ometi on mees imekombel surma seljatanud.