"Sügise suurim plaan on, et mul on vaja naine ära võtta," räägib sügisel Kaja Kallasega abielluv Arvo Hallik.

Hallik lisab, et kui kihlasõrmus sai antud oktoobris, siis aasta jooksul tuleb pulm ära teha. "Klassikalist pulmapidu me ei tee, oleme pereringis," sõnab ta Kroonikale.

"Peale seda on plaanis pulma nädalavahetus," lisab Kaja. "Perekonnanime, võin öelda, ma jätan selle, mis on."

