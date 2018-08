President Donald Trump teatas Boombergile intervjuud andes, et juhul kui Maailma Kaubandusorganisatsioon (WTO) tema riiki paremini kohtlema ei hakka, võib USA organisatsioonist sootuks lahkuda.

„Kui nad end ei muuda, ma taganeksin WTO-st,“ ütles Trump neljapäeval.

President nentis, et läinud aastal võitsid nad organisatsiooniga seotud erimeelsustes enamuse kordadest. „Ja teate miks? Sest nad teavad, et kui me ei võida, me lahkume.“

WTO-le pandi alus 1994. aastal. See on rahvusvaheline organisatsioon, mis reguleerib riikide omavahelist kaubandust.