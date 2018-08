Postimehe andmetel esitab prokuratuur septembris kriminaalsüüdistuse TV3 saate "Kuuuurija" võttemeeskonnale eesotsas saatejuht Katrin Lustiga, keda kahtlustatakse kahel juhul eluruumi tungimises.

Katrin Lusti sõnul on ta kahtlustatav kassivabriku ja pedofiili paljastamise eest. "Olen täpselt aasta aega mõlema teema puhul olnud kahtlustatav sissetungis, kuigi Pressinõukogu on leidnud, et tegu oli mõlemal puhul ajakirjandusliku eksperimendiga ja ajakirjanikuna olen ma käitunud korrektselt. Prokuratuuri silmis olen ma aga tänaseni kahtlustatav räiges kuriteos nagu seda on sissetung ja mind vôid oodata kuni 3 aastat vabadusekaotust," kirjutab Lust sotsiaalmeedias.

"Ühte ma ütlen teile, et prokuratuuriga kokkuleppele ma ei lähe, kuna ma ei tunne ennast süüdi, kui püüdsin kinni pedofiile või mõrvarist kassikaupmehe," kinnitab Lust.