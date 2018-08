Senisest elukaaslasest lahku läinud Ken Saan (40), kes hooti postitab sotsiaalmeedias endast pilte koos mõne kauni neiuga, leidis hiljuti enesele mitte kahe-, vaid neljajalgse “kiisu”!

Tegu on Maine Coon tõugu kassiga – see on üks suuremaid kassitõugusid maailmas. Juba praegu, viiekuusena kaalub uus pereliige üle nelja kilo, vahendab Kroonika.

Keni tütar Lumi, kes 1. septembril alustab Gustav Adolfi Gümnaasiumis oma kooliteed, pani miisule nimeks Tigi – selleks inspireeris tüdrukukest päris tiiger.

