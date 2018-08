Augusti alguses kaksikute vanemateks saanud filmi- ja kirjamees Ilmar Taska (65) ja tema teletöötajast armastatu Hille Karm (50) on pisipojale ja -tütrele nimed välja nuputanud. Et kumbki osapool end tulevikus kehvasti ei tunneks, on nimed ideaalses harmoonias ja koguni võrdse tähtedearvuga.

„Mõtlesime, et nimed peavad sobima, ei saa nii, et ühel oleks see pikk ning teisel lühike. Nii saigi poisist Leo Peter ja tüdrukust Lea Petra. Pet-algus on ühine ja nii võime neid mõlemaid tulevikus, kui kiire on, kutsuda ühiselt Petsideks,“ sõnab Taska Kroonikale ja viskab talle omase huumoriga, et pet tähendab inglise keeles lemmiklooma.

