Edith (46) ja Janar Joala (44) abiellusid juulis sündmust suuremalt tähistamata. Väidetavalt ei teadnud poja abiellumisest isegi tema ema Doris Joala (64) – info sellest jõudis temani alles hiljem.

Värskete abikaasade tutvus ulatub juba aastakümnete taha, neil on ühine tütar Carmen Joala (20), kes oli Jaak Joala tõeline lemmiklaps, vahendab Kroonika. Carmen käis oma vanaisaga viimastel aastatel enne tema lahkumist läbi tihedamalt kui kes iganes teine Jaagu lähedastest või tema sõpruskonda kuulunutest.

„Ma ei tea muidugi konkreetset põhjust, aga kui hakkasin taas Jaaguga suhtlema, siis ma pikapeale nägin, et sellesama probleemi all, mille pärast kannatas Janar – et tal tegelikult ei olnud oma isaga suhet –, hakkas kannatama ka Carmen,“ arvab Doris teadvat põhjust, miks Edith ja Janar abiellusid.

