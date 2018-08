Vaiksel Texase tänaval keset ööd ustele koputanud ja kella lasknud katkikistud ahelates naisterahvas on leitud, vahendab BBC. Naine on koduvägivalla ohver, tema vägivaldne elukaaslane sooritas kas naise põgenemise eel või järel enesetapu.

Eelmisel nädalavahetusel sai politsei ühe vaikse elamurajooni elanikelt murettekitavad telefonikõned: keegi naisterahvas, seljas vaid särk ja käte ümber katkikistud käeraudu meenutavad ahelad, käis nende uste taga koputamas ja kella laskmas. Paljajalu liikunud naine jäi ka ühe elumaja turvakaamera lindile. Järgnes ulatuslik otsing, kohalikud olid mures: kas naine oli röövitud, hoidis keegi teda kinni? (Loe täpsemalt SIIT.)

Texase politsei kinnitab nüüd, et naine on leitud ja omaste juurde toimetatud. 32aastane naise nime ei avaldata, kuna ta on koduvägivalla ohver. Tema 49aastane elukaaslane on aga surnud. Politsei kirjeldab, et esmaste tõendite põhjal saab öelda, et mees sooritas enesetapu. Mees helistas enne enda tulistamist politseisse ja ähvardas, et võtab endalt elu. Ta jättis endast maha hüvastijätukirja, mille abil õnnestus politseil tuvastada, et tema elukaaslane oli sama naine, kes võõraste uste taga käinud oli.

Miks olid naise kätel ahelad, mis sündmuste järel põgenes ta kodust kaugele tänavale, pole täpselt veel teada. Politsei sõnul on neil hetkel vaid pool kogu loost - naise elukaaslasega juhtunu on teada, kuid naise endaga peavad nad veel rääkima. Politsei kinnitab, et naine on nüüd ohutus kohas oma lähedaste juures.