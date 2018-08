Reedel, 31. augustil leiab tantsuklubi HALL ruumides aset elektroonilise tantsumuusika festival Patareiv, mis tähistab oma 10. sünnipäeva.

Aastate jooksul Tallinna tantsumuusikasõprade südameid niisutanud festival toob neljal laval kuulajateni paremiku underground tantsumuusika DJ-dest. Patareiv toimub esimest korda klubis HALL, mis tähistab peagi oma esimest tegutsemisaastat ja mida on nimetatud Tallinna Berghainiks.

Kunagi endise Patarei vangla territooriumil eostatud peosari kolis suure skandaaliga 2014. aastal välja ning on tänaseni uut ja väärilist asukohta otsinud. Korraldajate sõnul on HALL üle pikkade rännuaastate koht, kus on sõge reivi vibe juba iseenesest sees. "HALL-i suures saalis on linna parim helisüsteem just teknomuusika jaoks," ütleb festivali üks korraldajatest Indrek Spungin.

"HALL-i tuleb house'i saal, väga veider saal ja eriti hardcore lava salapärases ruumis, mis on üleni kuldne. Viimasesse, paradiisi eeltoa moodi ruumi jõuavad vaid need, kelle närvid ja huumorisoolikas piisavalt pikantseteks seiklusteks karastunud on," lisab korraldaja laia muigega.

Teiste seas astuvad üles Rhythm Doctor, Denis Punch, Katja Adrikova, Artur Lääts, Raul Saaremets, Nikolajev, Alan Proosa, Rene Köster, Marta Vaarik, Ursula jt.