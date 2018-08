Ülimenukas kodumaises sarjas „Kättemaksukontor” Aleksandr Vesperit kehastav Nikolai Bentsler tunnistab, et ei osanud rolli vastuvõttes ealeski oodata, et asi nii suureks kasvab ja 20. hooajani jõuab.

Mehe sõnul on asi nii suureks kasvanud tänu koostööle, mida stsenarist, režissöör ja tiim omavahel teevad. „See on nagu suur koostöö ja me teeme seda heameelega ja nii hästi kui suudame,” selgitab mees entusiastlikult.

Kõige raskem on võttepäevade puhul ootamine, kuid sellest hoolimata teeb ta seda kõige suurima heameelega. „Kui sa ootad palju ja aega läheb palju ja sa ei ole platsil,” kirjeldab mees väsitavaid hetki võtete ajal.

Lisaks tunnistab mees, et ka fänne on tal palju. Tänaval tullakse juurde ja hüütakse kaugelt, et palun autogrammi. „Ja siis Otepääl, paar aastat tagasi, üks tüdruk peaaegu kukkus seikluspargis alla,” meenutab Bentsler üht seika fänniga. „Oli väga tore, et instruktor oli kõrval, aga ta nägi mind ja siis unustas oma kinnituse kinni panna,” jutustab naljatledes mees.

Nüüd loodab ta aga, et sari kestaks veel vähemalt kümme hooaega. „Ma loodan, et siis me rendime Saku Suurhalli, kui meil on kolmekümnes hooaeg on alanud,” on ta ootusärevil, lootes et kõik soovijad siis ära mahuks. „Juba jah, ootan tõesti!” tunnistab ta, lisades, et tüdimust sarjast tal veel ei ole.