Sumedal augustipäeval kogunesid Valgamaale maalilise Leigo järve kaldale ilusad inimesed, kelle seas oli hulk kuulsusi, et tunnistada kulturist Argo Aderi ja tema elukaaslase Maarja Kerneri abiellu astumist.

„Pisarad langesid kogu tseremoonia aja. Eriti siis, kui üksteisele vandeid lugesime – kumbki ei teadnud enne, mida teine loeb,“ ütleb Maarja Kroonikale.

Noorpaar otsis pulmade pidamiseks sobivat kohta kaua, vaatas üle mitu mõisa ja paljud teised peopaigad, kuid need ei sobinud. Leigo turismitallu jõudes tundsid Maarja (30) ja Argo (48) kohe, et just see paik on abiellumiseks parim.