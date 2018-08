Kohal olid ka Marion Pärna kehastav Kadri Rämmeld, Luna Haabi mängiv Ragne Veensalu ja Nikolai Bentsler, kelle tegelaskuju on Aleksandr Vesperit. Kõigeks tuli varuda kannatust. Selleks, et teha üks selfie või küsida värskelt ostetud fänniraamatusse autogramm, tuli järjekorras seista vähemalt pool tundi. Ootamine tasus end ära, sest kohaletulnud näitlejad võtsid kõik fännid soojalt vastu. „Mis juhtus?” küsis Bentsler kaastundlikult ühelt noormehelt, kellel parem käsi kaela seotud oli.

Väike fänn Grettel, kes kohale tulnud koos isaga, on sarja vaadanud esimesest hooajast alates. Kuigi tüdruku lemmik on Häidi Õigepaulus, on tal väga hea meel, et ka ülejäänud vanad tegelased tagasi tulevad.

Neiu isa sõnul ei jää tal muud üle kui ka endal sarja vaadata. „No paraku kui ma teleka ees istun, siis see on minu kohustuslik seebikas, ma ei pääse sealt mitte kuidagi!” tunnistab isa. „Vahel vaatad, sest on huvitav ka, aga tüdruk ütleb enne selle lause ise ära, mis siis nüüd tuleb ja tuleb telekast see sama lause,” on isa hämmeldunud, kuidas tütrel sari nii peas on. Probleemi isa sellest aga ei tee, tema sõnul las vaadaku.

Siiski tunnistab tüdruk, et vaatab teinekord kohe pärast osa lõppu seda uuesti. Või hiljemalt järgmisel päeval.

Emaga koos uue hooaja esimest osa vaatama tulnud Kätlin tunnistab samuti, et on vaadanud sarja esimesest osast alates ja on tulihingeline fänn. Lisaks värskelt välja antud kolmandale fänniraamatule, on neiul kotis ka eelnevad kaks. Ema sõnul on nende peres lausa kaks fänni. Koos Kätliniga vaatab sarja ka isa.