Muusikasõpradel, kes teavad laule „Mägede hääl“ ja „Tunnete keel“ on põhjust rõõmustada, sest 11. Viljandi Kitarrifestivali laval astub tänavu üles legendaarne Mahavok.

Kõrge kullaprooviga pop-rokk ansambli muusika kõlab jätkuvalt Eesti kontserdilavadel ja raadiojaamades. Mahavoki nime all esineti esmakordselt 1982. aastal. Juba siis mängiti repertuaari tuumiku laulude kõrval ka džäss-roki lugusid. Inspiratsiooni saadi John McLaughlinit, Jeff Becki, Joe Zawinuli ja teisi toonaseid fusion-staare kuulates.

Tänavu on ansambli kitarrist ja klahvimängija Heini Vaikmaa tähistamas oma 60. juubelit. 11. Viljandi kitarrifestivalil astuvad tema kõrval üles Raul Arras bassil ja Kalev Aas ning Anet Vaikmaa klahvpillidel. Mahavoki repertuaaris on nii uut instrumentaalmuusikat kui ka vanu armastatud laule. Mahavokki saab kuulata 10. oktoobril kell 20.00 Viljandi pärimusmuusika aida suures saalis.

Kuue päeva jooksul astuvad lavale lisaks Heini Vaikmaale ja Mahavokile ka Raul ja Marie Vaigla, Triller, Titoks, Matīss Čudars Trio (Läti/Eesti), Antoine Boyer & Samuelito (Prantsumaa), Susanna Risberg Trio (Rootsi), Julian Lage Duo (USA) jpt.



Viljandi Kitarrifestivali näol on tegemist rahvusvahelise festivaliga, kus igal aastal astuvad üles artistid nii kodu- kui ka välismaalt. Tänavu on programmis 16 kontserti, mille seast on võimalik leida midagi igale maitsele.

Täpsem info ja programm on üleval Viljandi Kitarrifestivali kodulehel.