USA president Donald Trump süüdistab Põhja-Korea kehvas edus tuumarelvadest vabanemisel Hiinat. Juunis toimunud kohtumise järel seisab Washington kriitika ees: Põhja-Korea pole tegelikult kuigi palju ära teinud, ehkki lubadused olid suured.

Trumpi sõnul on Hiina see, kes sepitseb tema vastu ja rikub tema head tööd Põhja-Koreaga. Juunis toimunud suurkohtumine Trumpi ja Põhja-Korea diktaator Kim Jong-uni vahel lõppes lubadusega töötada Põhja-Korea täielikult tuumavabaks muutmisega. President Trump kuulutas peagi, et Põhja-Korea endast enam mingit tuumaohtu ei kujuta.

Kuid ekspertide sõnul on asi tuumavabaks muutumisest kaugel. Põhja-Korea valmistab uusi ballistilisi rakette ning ÜRO andmeil on riik viimase aasta jooksul toime pannud mitu otsest ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide rikkumist.

President süüdistab oma meeliskanalis, sotsiaalvõrgustikus Twitter küll Hiinat, samas kiidab oma isiklikke häid suhteid nii Põhja-Korea kui Hiina riigijuhtidega. Hiina president Xi Jinping on Trumpi sõnul suisa suurepärane. See kombinatsioon kriitikast, kiidust ja looritatud ähvardustest tekitab Washingtonis, mis seisab silmitsi karmi hinnanguga, et suurkohtumine võis olla tulutu, parajat segadust.

Segaduses on ka USA liitlased Lõuna-Koreas. Twitteri-säutsudes teatab Trump (rääkides endast kolmandas isikus), et ei pea vajalikuks ühisõppusi („sõjamänge“) Lõuna-Koreaga. Alles mõni päev tagasi kinnitas kaitseminister James Mattis, et õppused võivad peagi taasalata. Nüüd kirjutas president: „Pealegi, President saab iga hetk hakata Lõuna-Koreaga ühisõppusi tegema, ja Jaapaniga ka, kui ta seda soovib. Ja kui ta nii otsustab, saavad need olema palju suuremad kui kunagi varem. “

...of money on joint U.S.-South Korea war games. Besides, the President can instantly start the joint exercises again with South Korea, and Japan, if he so chooses. If he does, they will be far bigger than ever before. As for the U.S.–China trade disputes, and other... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 29, 2018