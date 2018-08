Juba järgmisel nädalal stardib "Padjaklubi" 10. hooaeg. Neli peategelast avaldasid TV3 "Seitsmestele", mida juubelihooajal toimuma hakkab.

"Oodata on kauneid Eestimaa paikasid, sest kõik lähevad tagasi oma juurte juurde. Kuid käime ikka üksteisega kaasas nagu särk ja püksid," räägivad tüdrukud.

Kristina on vahepeal abiellunud, kuid kas see teda ka õnnelikuks teeb, selgub uues hooajas. "Kristina on hullem kui kunagi varem. Sellist Kristinat ei ole me kunagi varem näinud. Mõtlesite, et enam hullemaks minna ei saa - saab küll," lausuvad "Padjaklubi" tegelased.