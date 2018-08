Tallinna muutumine üleöö puhkuseparadiisiks, kus peaks meie pealinna külastajatelt küsima ööbimise eest lisatasu, tuleb küllap paljudele kohalikele elanikele üllatusena. Kes ja kas üldse võiks Tallinnas viibimise eest peale maksta, kõhklesid ka linnavolikogus esindatud erakonnad, kui kuulsid volikogu keskerakondlasest esimehe Mihhail Kõlvarti ettepanekust.

Ent üllataval kombel polegi ettepaneku toetajad rääkinud Tallinnast kui Läänemere-äärsest pärlist, mida maailmarändurite hordid sooviksid iga hinna eest külastada. Pigem vastupidi – turismimaksu kehtestamist on õigustatud hoopis vajadusega renoveerida vanalinna hooneid, korrastada teid ja parke, panustada rahvusvahelist publikut ligitõmbavate ürituste korraldamisse, ning isegi munitsipaalpolitseinike parema rakendamiseni välja. Polegi nii paha diil – siinsetes spaades-hotellides ööbiv turist vaevalt et märkab iga öö eest arvele lisandunud eurot, ent see-eest saab nautida laitmatult puhast linnaruumi ja parimas seisukorras vaatamisväärsusi. Lisamaks võiks olla sobiv katteallikas ka sotside ideele lubada linnatranspordis turistidel (ja kõigil teistelgi soovijatel) piletitasuta sõita.

Teisalt on ütlematagi selge, et maksust laekuva kuni 2,8 miljoni euro kasutamise otsustab suuresti seesama keskerakondlik linnavalitsus, kes on hädas korra tagamisega avalikes parkides, lõhutud teede ja alalõpmata tolmuste tänavatega, ent kes leiab pea neli miljonit eurot ainuüksi Tallinna TV ülalpidamiseks. Tuleb küsida, kas vajadus turistidelt lisanaha koorida pole mitte tingitud senistest halvasti seatud prioriteetidest.

Pealegi pole turismimaksu kehtestamise võimalust kirjas kohalike maksude seaduses, ja et seda teha, ei piisaks vaid linnavolikogu otsusest. Samas jätab see linnale aega, et parandada enim silma riivavaid puudujääke – turismimaks saab kõne alla tulla vaid siis, kui Tallinn on jõudnud sihtkohana nii kaugele, et siia tullakse kustumatuid mälestusi koguma ka kiire hinnatõusu jt kindlate turistipeletajate kiuste.