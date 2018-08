Tallinna linnavalitsus on Kanuti aias toimuvast teadlik aastaid. Kui poliitikute kari parki „olukorraga tutvuma“ lendas, oli see lihtsalt silmakirjalik. „Mis need lapsed siin küll teevad?“ Ei tea tõesti, pole kuulnud, pole näinud! Õigemini pole tahtnud kuulda, pole tahtnud näha.

Ja kas on üllatav, et kohe täitus park põnevil jõnglastega, kes viimaks ometi saavad tähelepanu, millest pere, linn, kool – me kõik, ühiskond – neid ilma on jätnud. Meedia kirjutab meist, rahvas on meie pärast mures, mammid kardavad ja mendid on kohal. Mingid lipsuga tondid käivad ringi ja teevad nägu, et on jõle mures. Las kardavad, kui muidu meist ei hooli!

Paistab, et noorte edukas hirmukampaania on jõudu andnud ka ühele teisele õnnetule sügelevate nukkidega kambale. Võiks hõigata: linnavalitsus, pange need odinlased Kanuti aeda valvama, mis nad ikka kolmel pagulasel sabas käivad.

Mul on kahju kõigist, kellele elu ei paku enamat kui tänaval jõlkumine. Ja laste ees peaksime häbi tundma. Andestage, oleksime tõesti võinud paremini teha. Vedasime teid alt.