Lõuna-Korea keelab 14. septembrist kohvi kõigis koolides. Briti valitsus kavatseb keelata energiajookide müügi alaealistele. Põhjendus on mõlemal juhul peaaegu ühesugune: lapsed on närvilised, üleannetud ja kalduvad ülekaalulisusele. Lõuna-Korea on energiajoogid juba põlu alla pannud. Nüüd on järg kohvi käes, mida küll selles riigis ülemäära palju ei jooda: keskmiselt 181 tassi iga elaniku kohta aastas, kirjutab Guardian. Ühendriikides joovad inimesed keskmiselt 266 tassi kohvi aastas, inglased vaid 151. Aga eks nemad olegi rohkem teeusku. Energiajookide, näiteks Red Bulli (pildil) müügikeeldu noortele põhjendas käesoleval nädalal peaminister Theresa May sellega, et energiajoogid lõhuvad hambaid, ärgitavad lapsi üleannetustele ning tekitavad uneprobleeme. „Suurbritannias on laste ülekaalulisus üks olulisemaid muresid,“ nentis peaminister. „Tuhanded ja tuhanded noored joovad kogu aeg energiajooke, mõneti ehk ka seetõttu, et need on odavamad kui tavalised karastusjoogid. Peame lapsevanemaid abistama, vähendades võsukeste suhkrutarbimist.“

Uurimus olevat näidanud, et teismelistest kaks kolmandikku on agarad energiajookide tarbijad. Isegi neljandik kuue kuni üheksaastastest teeb nendega suu seks. Iga 250milliliitrine purk aga sisaldab umbes 80 milligrammi kofeiini. See on ligikaudu sama palju, kui ühes tassis kanges kohvis, märgib Daily Mail. Paljudes energiajookides on ka 65 protsenti rohkem suhkrut kui tavalises karastusjoogis.

Suurbritannias on paljud kaubaketid vabatahtlikult kehtestanud piirangud ja nad ei müü energiajooke lastele. Valitsus osutab samas sellele, et väiksemates poodides on energiajoogid väga odavad ja kõigile kättesaadavad ja sellepärast ongi vaja müügikeeld kehtestada seadusena. Praegu on eelnõu koostamine takerdunud, sest võimud pole leidnud ühist seisukohta: kas energiajookidest tuleks ilma jätta kõik, kes on nooremad kui 16aastased, või peaks need lubama vaid 18aastastele ja vanematele. Valitsuse plaani kiidab toiduguru Jamie Oliver, kelle sõnul on õpetajad talle kurtnud, kuidas kogu aeg energiajooke joovad lapsed on tundides rahutud ja kipuvad üleannetusi tegema. „Energiajook on mõnikord lastele ainus hommikueine,“ teab ta.