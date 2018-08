Vaimustav hommik murdus südamevalusse

„Me olime tuttavad – võiks öelda, et isegi sõbrad. Paar päeva enne toda saatuslikku laupäevahommikust surfamist tunnistas Max mulle, et sõprus on kasvamas millekski suuremaks ja ta ütles, et peaksime rohkem koos aega veetma. Ta küsis, et mis ma arvan ühest hommikusest surfiretkest. Olin rõõmuga nõus. See oli tõesti vaimustavalt tore hommik kahekesi koos, kuni randa läksime ja Max kokku vajus. Olin tõsiselt hirmul, kui ei tundnud tema pulssi. Alustasin elustamist ja kutsusin teisi appi – meie õnneks juhtus üks appiruttajatest olema meditsiiniõde. Kiirabi tuli, kuid süstist ja defibrillaatori esimestest elektrilöökidest ei olnud abi. Kui kiirabiauto haigla poole sõitis, vaatasin sellele järele ja süda oli valu täis. Kartsin, et enam pole Maxi päästmiseks midagi teha ja olen ta igaveseks kaotanud. Aga meedikud ei jätnud ning püüdsid ka autos, teel haiglasse teha kõik selleks, et Max ellu ärkaks. Nad tulid sellega toime.“

Kui Max teadvusele tuli, oli tema esimene mõte: mis saab suhtest Andiga edasi. „Mõelge ise – lähete esimesele kohtamisele ja kohe langete rabandusega kokku. Kes tahaks veel järgmise kohtamisega riskida? Niipea kui suutsin, helistasin Andile, et vabandust paluda ja tema häälest tunda, kas meie suhtel on tulevikku ja kas võin teda veel kas või ühe korra kohtamisele kutsuda.“

Mehe häält kuuldes tulid Andil pisarad silma ja ta tormas kohe haiglasse Maxi vaatama. See ei jänud viimaseks korraks.

Esimene päris ehtne suudlus

Paari nädala pärast oli Max lõikusest nii palju toibunud, et võis Andiga randa jalutama minna.

„Esimese asjana ütlesin talle, et ta võiks mind nüüd päriselt suudelda!“ räägib Max. „Andi oli rõõmuga nõus.“

Rannas juhtunu salvestas poolkogemata oma telefoniga Los Angelese helilooja Alexander Baker, kes tegelikult tahtis jäädvustada kajakaid. Video loovutas ta Maxile, kes riputas selle üles mittetulundusühingu Paddle 4 Good lehele Help-A-Heart.

„Ma loodan, et seda vaatavad inimesed mõistavad, kui tähtis on teada vähemalt elustamistehnika põhitõdesid – see on ülitähtis, et inimesi päästa. Mitte ainult südameprobleemide korral, vaid ka uppunuid elustatakse samamoodi,“ ütleb Max.