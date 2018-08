"Käesolev aasta on mulle olnud kuidagi kummaline – kahtlaselt hästi on läinud. "Eesti mängu" võit oli järjekordne positiivne laksakas. Mis sest, et tegu on puhta meelelahutusega ja mitte mälumänguga selle klassikalises mõttes," sõnab ETV kogu pere mälumängusaate uus tšempion, näitleja ja stsenarist Villu Kangur. Finaalis pistis ta rinda lauljatar Sissi Nylia Benita ja telenäo Juhan Kilumetsaga.

Villu lausub, et täringu veeremine on puhas juhus. "Ju mul veeres paremini kui teistel. Võitu väärinuks iga osaleja. Ma ei kasuta meelega sõna "vastane". Vastaseid omade hulgas ei ole, on vaid armsad inimesed," ütleb ta, kuid tõdeb, et eestlane kipub seda viimasel ajal unustama. "Mul on ülihea meel, et mõne vana ja mõne üsna uue sõbraga suvise meelelahutusformaadi abil kokku sain," lisab ta.

"Eks ma suhtusin hetkeks sellesse üsna pika hambaga," meenutab Kangur hetke, kui teda saatesse kutsuti. "Saate tootja on ju Thors Production, mille produtsentide Tarmo Kiviväli ja Maarek Toomperega teeme koos telesarja "ENSV". Kuigi mulle ei helistanud nemad, vaid toimetaja Christel Karits. Ajasin esiotsa sõrad pisut vastu, sest nagunii näeb keegi siin teki lohistamist omade peale, aga Christel rahustas mu hoobilt maha – mäng on mäng ja õnn on alati enda teha," jäi Villu lõpuks siiski nõusse. "Kuigi mulle ei meeldi viimasel ajal enam oma koonu eetris eksponeerida. Olen oma edevuse noorpõlves näitlejana rahuldanud. Nii et kõik oleneb sellest, kes ja kuidas su ära räägib."