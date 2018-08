Seejärel reageeris toimuvale ründava koera peremees, nõudes, et Reet oma seltskonnaga tema aia tagant kaoks. „Et oma seisukohta selgemini väljendada, otsustas ta ka ise mind füüsiliselt rünnata, lüües käega rinda ja jalaga põlve pihta,“ ütleb Reet, kes sai aru, et mees on alkoholi tarvitanud. „Õnneks saime kolmekesi – Oskari ja lapselapsega – teiste naabrite aeda põgeneda, kes sel hetkel appi tulid.“

„Jõudnud linnast suvilasse tagasi, selgus, et naaber on vahepeal koju naasnud. Kohal oli ka politsei, kes mehe ja tema koera endaga kaasa võtsid,“ jätkab Reet, kelle sõnul ei olnud juhtum välk selgest teavast. „Koera ja tema omanikuga on olnud probleeme aastaid. Viimane rünnak leidis aset augusti alguses ja sedalaadi ründamisi on siin iga suvi, kuna koera omanik ei suvatse oma agressiivset koera alati aias kinni hoida,“ märgib Reet. „Siiani nii tõsiseid tagajärgi pole veel olnud – viimases hädas on koera rünnaku vastu aidanud maast leitud kivi, kurja hääle tegemine või muu selline.“

Reeda sõnul on probleemist korduvalt räägitud ning sellest on teadlik ka Harku vald. „Omaniku arvates on probleemiks inimesed, kes tema aiast mööda jalutavad. Tuleb aga öelda, et tegelikult on ka see koer ohver – oma omaniku ohver,“ lisab Reet. „Kui omanik on verbaalselt ja füüsiliselt agressiivne naabrite või ka oma pereliikmete [naise ja kooliikka jõudnud poeg], suhtes siis koer ja tema käitumine vaid peegeldab seda kodust olukorda.“

Juhtumit uurib edasi politsei, kes on asja kohta alustanud kriminaalmenetlust. „Mis aga saab koerast, on selgusetu. Tundub, et mingi hetk tuleb politseil ta lihtsalt omanikule tagastada. Või siis võetakse vajadusel lihtsalt uus koer?“ mõtiskleb Reet. „Kas mehe naabrid peavadki jääma taluma seda regulaarselt vägivalda, mis parematel päevadel on verbaalne, halvematel aga ka füüsiline. Ükski rahatrahv seda olukorda vast ei paranda ju.“