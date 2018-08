Ühelegi vanemale pole uudiseks, et lastel on pea laiali otsas ning nad kipuvad asju unustama. Mida arvata aga siis, kui ostsid võsukesele kalli hinna eest püksid ja jope ning mõne nädala pärast on need juba kadunud? Rääkimata haihtuvatest kääridest, markeritest ja vihikust. Nimekleeps.ee pakub siinkohal lahendust.

Riiete isikustamiseks on suurepärane idee triikida lapse koolirõivastesse nimesildid (või isegi lisada siltidele vanema telefoninumbri). Et need tulevad pesus maha, kartma ei pea – nimelt kannatavad kõik spetsiaalsed sildid 60-kraadist kuumust. Nii väldid seda, et laps lasteaias vale jope haarab või oma kalli pusa mänguväljakule vedelema jätab.

Mänguasjadele ja koolitarvikutele saab aga nimesildid kleepida.

Kuna Nimekleepsu kodulehel on võimalik kleepsu kujundada, saab selle teha koostöös lapsega. Valikus on kümneid erinevaid kujundusi, üks ilusam kui teine.

