Endine saatejuht Carmen Pritson-Tamme on töötanud juba mõnda aega elunõustajana ja nüüdseks on see amet tema jaoks veelgi suurema tähenduse saanud. Täna postitas Carmen oma Facebooki rõõmu-uudise, et temast on saanud sertifitseeritud elunõustaja, kirjutab Kroonika.

Tõestuseks pani ta välja pildi sertifikaadist, kus on kirjas, et naine on läbinud 100 tundi õpinguid uhkes Robbins-Madanesi koolis, kust on sirgunud üle 10 000 elunõustaja.

Carmen rääkis hiljutises Kroonika intervjuus, et elunõustaja peaks olema inimese kõige parem sõber, kuulaja ja nõuadja, motiveerija.

