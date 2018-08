Mais oma kolmetoalise korteri müüki pannud Ott Kiivikas tähistab uut eluetappi. Mees sai oma elukaaslase Gajane Filantšukiga uue kodu võtmed kätte.

Kiivikas jagab tähtsast sündmusest ka Instagramis pilti. Fotol on näha, kuidas Otile ja Gajanele uus kodu üle antakse ning kuidas paar koos võtit keerab. "Kaua tehtud kaunikene! Uus õnnepesa on valmis ja ootab uusi asukaid. Eks lõpliku valmimiseni läheb veel aega, kuid täna siiski märgiline päev. Meie uus ühine kodu!" õhkab kulturist pildi all.

Ott sõnas mais Õhtulehele, et üheks olulisemaks elukohamuutuse põhjuseks oli soov Gajanega uus kodu luua. "See on ka energeetilises mõttes vajalik," lausus Kiivikas. Nende uus kodu asub Tallinna külje all Kaselaanes ning tegu on paarismajaga.