Saatejuht uuris, kas Eda-Ines on pidanud palju vaeva nägema, et lauljana mitte rooste minna. "Mul on vokaalse vormiga nii, et kui on palju kontserte ja esinemisi, siis see hoiab iseeenesest vormis. Kui on pikad pausid, siis ilmselgelt võib probleeme tekkida," arvas lauljanna.

Lauljanna, kes on eestlastele teada juba 1990. aastate lõpust, sai saatejuhi käest komplimendi, et aeg on vaid head tööd teinud ja Ines näeb siiani suurepärane välja.

Tööpuuduse üle Eda-Ines ei kurda, pigem vastupidi. Lauljanna suvi on olnud toimekas. "Sellel suvel kontsertide osas kurta ei saa. Tööd on lihtsalt nii palju, et vorm on juba selle pinnalt hea. Selge on aga see, et ma ikka hoian ennast ka, mingit peopanemist ei ole."

Eda-Ines avaldas fakti, et nädalas on tal minimaalselt 3-4 kontserti ja enda hoidmine on oluline. "Ma ei ole enam 20!" ütles ta naerdes.

Lauljanna meenutas 2000. aastat, mil ta 17aastasena esindas Eestit Eurovisionil, saavutades lauluga "Once in a Lifetime" neljanda koha. Küsimusele, kas ta oli ka tol ajal niivõrd muusikale pühendunud kui praegusel eluperioodil, ei osanud ta vastata. "Ma ei oska öelda, kas ma olen metsikult pühendunud, sest oma loomult olen suhteliselt laisk," tunnistas ta. Nii ei ole Etti ka erilisi eesmärke seadnud, vaid on pigem lootnud sellele, et asjad lihtsalt tuleksid. "Aga kohusetundlikkus on see, mis minu juurde käib ning mis ei lase mul asju ülekäe teha. Tol ajal olin ma ülikorralik ja tagasihoidlik tüdruk."

Ines rääkis, et kahekümne aasta tagust aega on keeruline meenutada, kuna erinevus on suur.

"Sellel ajal olin suhteliselt avatud tegema erinevaid asju. Sest polnud lihtsalt teist varianti. Kui sa oled alles muusikasse tulemas, siis üks variant on põikpäiselt öelda "ei" ja ajada mingit oma joont. Teine variant on võtta vastu projektid, mida sulle pakutakse," rääkis Etti enda lauljakarjääri algusest ja lisas, et lähtus tol ajal paljuski oma intuitsioonist.

Ines avaldas, et kui 2Quick Startiga oli koostöö juba mõned kuud olnud, siis tundis ta, et asi sujub kenasti. Samas tunnistas ta, et see muusika polnud päris tema oma. "Aga ma tundsin, et need on hitid." Tol ajal kuulas Eda pigem alternatiivset muusikat ja lemmikbändideks olid The Verve ja Oasis ning pop-muusika oli lauljanna jaoks kauge. "Aga kuna ma olin nii-öelda laulja tüdruk, siis elu viis mind hoopis popmuusikasse. Ma oleks võinud sellel hetkel öelda, et tahan hoopis rokkmuusikat teha, aga arvan, et see oleks võibolla takistuseks saanud."

Lauljatar on väga tänulik oma kunagi tehtud otsuste üle. Ta leiab, et noore muusikuna tasub pigem selliseid menuprojekte teha ja mitte nii hirmsasti oma joont ajada, kuna see võib takistuseks saada. "Sest alguses on vaja kuidagi inimeste teadvusesse jõuda." Kuigi Eda tol ajal sellele teemale ei mõelnud, siis tundis ta, et Eurovisionil osalemine on tema jaoks vajalik.

Kuigi Ines ei ole viimasel ajal uut muusikat loonud, tunnistas ta saates, et saab elada vanast repertuaarist. "Natuke on tõde selles, et inimesed tahavad kuulda neid lugusid, millega neil on oma seosed või oma olulised perioodid."

Kui eestlastel on hetkel suur 90ndate muusikahullus peal, siis lauljannat ei ole selle ajastu muusika mõjutanud. "Minu jaoks on 90ndate hullus pisut naljakas. Ma ei saa sellest päris aru."

Eda-Ines, kes oli viimasel hooajal Eesti superstaarisaate kohtunik, rääkis ka seda, kui hästi ta mõistis saates osalenud noori. "Kui sa oled ise selle läbi teinud, siis sa tead, mis nende noorte sees toimub. Kahjuks saab vaid aeg näidata, kas nad jäävad püsima."

Ta arvab, et hea artisti puhul on oluline see, et kuulajaskond on lai ning fänne oleks nii meeste kui naiste seas. Saates avaldas Ines, et oktoobris on tal plaanis mõneks ajaks Hispaaniasse puhkusele minna, et valmistuda detsembriks, kui on kavas jälle kontserte anda.

Kuula täispikka raadiosaadet siin: