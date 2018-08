Sügisene telehooaeg on kohe-kohe algamas. Vaata, mida põnevat on sel sügisel vaadata ETV+ kavast!

3. septembril algava uue telehooaja avab hommikusaade „Kohv+“ Jelena Solomina ja Andrei Titovi juhtimisel. Televaatajate hommikune ärataja pikeneb veerand tunni võrra, saatele lisandub veel üks uudisteblokk.



Esmaspäeva õhtuti kell 20.30 alustab uut hooaega naiste vestlussaade „Puudri show“, kuhu on lisaks värvikatele saatejuhtidele oodata teemadele kaasa rääkima mitmeid kuulsaid ja põnevaid eksperte. Teisipäeva õhtuid täidavad uus tarbijakaitse- ja probleemsaade „Peegel“, mis proovib leida lahendusi inimeste igapäevamuredele, ning reisi- ja seiklussaade „Üksinda ookeanil“, mis viib vaataja põnevale retkele Prantsuse Polüneesia saarestikku.



Eesti ühiskonnaelu avavad erinevatest vaatepunktidest teledebatt „Kes keda?“ (kolmapäeviti kell 20.30), uuriva ajakirjanduse saade „Insight“ (neljapäeviti kell 20.30), Dmitri Pastuhhovi „Nädala intervjuu“ (neljapäeviti kell 20.55) ning arutelu „Rahvale tähtis“ (laupäeviti kell 19.15).



Humoorikamas võtmes tegeleb Eesti elu lahkamisega reedeõhtune talk-show „Loojangusse Dozortseviga“. Huumorit, satiiri ja head nalja on ETV+ kanalile lisandumas veelgi. Novembris stardib kauaoodatud Eestis valminud venekeelne seriaal „Lasnogorsk“. Samuti leiavad vaatajad kavast hulgaliselt uusi komöödiasarju ja nende värskeid hooaegu: „Olga“, „Rahva teener“, „Võrgus“ jpt.



Krimi-sarjade austajaid ootab samuti väga mitmekesine valik. Esmakordselt näeb televaataja ekraanil kultusliku „Twin Peaks’i“ kõiki kolme hooaega (neljapäeviti 22.00). Argiõhtud juhatab sisse kriminalistide tööst rääkiv „Jälg“ (E-R 18.55) ning kuritegude uurimist jätkavad ETV+ ekraanil nii Hercule Poirot, inspektor Banks kui teised tuntud detektiivid.



Väga kirev ja mitmepalgeline on ETV+ filmivalik, mis sisaldab nii klassikat kui ka moodsat vene kino, taaskohtumisi kunagiste lemmikutega Prantsusmaast Hong-Kongini ja tõusvate tähtede avastamist kogu maailmast.